также в разделеСтолица
Кличко объяснил, зачем понадобились дополнительные деньги на Шулявский 31
КГГА: Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве сейчас не повышают 13
Кличко поднял стоимость Шулявского моста до миллиарда 29
В Киеве облили краской памятный знак погибшим бойцам АТО 31
На выходных в Киеве перекроют движение по проспекту Победы 21
Кличко заявил о готовящейся против него провокации 28
Под посольством РФ в Киеве «судили» Путина 34
Замглавы КГГА Пантелеев пытается легализировать незаконную ЛЭП, ведущую к «Межигорью» Ахметова 38
Ткаченко подал декларацию на должность главы КГГА 32
В Киеве пока не будут включать отопление 59
В Киеве запускают видеофиксацию нарушений ПДД 183
Участники вече в Киеве направились к Офису президента 24
В Киеве состоится марафон: перекроют ряд улиц 367
Врача-трансплантолога Института Шалимова задержали на взятке в $20 тысяч 65
Опрос показал сокращение разрыва между Кличко, Смешко и Пальчевским на выборах мэра 88
Рада приняла в первом чтении закон о столице 134
В Украине частным компаниям разрешили заниматься космической деятельностью 30
Под Киевом полицейские застрелили иностранца, который ранил двух бойцов КОРДа 146

Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко на должность председателя Киевской горгосадминистрации. Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщает УНИАН.

«Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко. – Ред.). Кроме него, я никого не видел, но есть еще два человека, с одним я еще не встречался, а с другим я, честно говоря, не готов (встретиться. – Ред.), потому что в прошлом у него есть не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека», - отметил Зеленский.

Как сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. 

Зеленский заявил, что пока не рассматривал представление об увольнении Кличко.

Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
7
Теги