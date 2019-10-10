Президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру народного депутата из фракции «Слуга народа» Александра Ткаченко на должность председателя Киевской горгосадминистрации. Об этом он сказал во время пресс-марафона, сообщает УНИАН.

«Рассматривается эта кандидатура (Ткаченко. – Ред.). Кроме него, я никого не видел, но есть еще два человека, с одним я еще не встречался, а с другим я, честно говоря, не готов (встретиться. – Ред.), потому что в прошлом у него есть не очень добропорядочные действия, поэтому я не рассматриваю этого человека», - отметил Зеленский.

Как сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Зеленский заявил, что пока не рассматривал представление об увольнении Кличко.

Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.