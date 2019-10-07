Народный депутат от «Слуги народа» экс-гендиректор телеканала «1+1» Александр Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает Украинская правда.

В декларации Ткаченко указал, что ему принадлежит 5% телерадиокомпании «Студия 1+1», 25% ООО «Бабель», почти 17% «Квартал ТВ», почти 17% «1+1 продакшн».

Ткаченко – конечный бенефициар 12-ти ООО, а именно: «СОЛЮШНЗ», «ВИЖН ТВ», «ВИЖН МЕДИА», «ПЛЮС ТВ», «Бабель», «КИНОЛАВ», «КНИГОЛАВ», «БАВАРСКИЙ ДВОР», «ФОНД РАЗВИТИЯ КИНОИСКУССТВА», «Новая киностудия», «ПЛАНЕТА КИНО», «НТМ» и 2-х частных обществ - СИНЕМА ЛАВ ЛТД (зарегистрирована в Великобритании) и «А.Т.ТРЕЙДИНГ».

В прошлом году он заработал по основному месту работы на телеканале «1+1» почти 30 млн гривен, а его жена Анна - почти 13 млн грн.

Нардеп сохраняет 300 тыс. долларов наличными и более 10 тыс. доллар на банковских счетах, а в жена - 30 тыс. долл. наличными, почти 5000 долларов и более 170 тысяч гривен в банках.

Также экс-гендиректор телеканала задекларировал три торговых марки: словесный знак латинскими буквами «ТКАЧЕНКО», словесный знак «НОВАЯ СТУДИЯ» и «НОВЫЙ ЯЗЫК».

У супругов две квартиры в Киеве площадью 133 и 46 кв.м. Ткаченко передвигается на Range Rover Sport 2013 выпуска, который принадлежит «1+1», а его жена ездит на BMW X5 2016 выпуска.

Напомним, в партии «Слуга народа» имеют две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это – Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.

Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.

Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.

4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.