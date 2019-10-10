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Президент Украины Владимир Зеленский пока не рассматривал представление Кабинета Министров об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом он сообщил во время пресс-марафона.

«Я его не уволил. Думаю об этом», - отметил он.

Президент подчеркнул, что обязательно будет общаться с Виталием Кличко перед принятием соответствующего решения.

Глава государства отметил, что он поддерживает разделение должностей председателя Киевской городской государственной администрации и Киевского городского головы.

Как сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. 
ForUm

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