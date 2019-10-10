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Министерство иностранных дел Германии поручило немецкому консульству не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

 


 

 

«Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе», - написал он в Twitter.
 
Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России, написала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

МИД страны опровергло эту информацию.

ForUm

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