Министерство иностранных дел Германии поручило немецкому консульству не признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.
Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
Зрада скасовується: керівництво МЗС Німеччини особисто повідомило мене про вказівку всім🇩🇪консульствам НЕ ВИЗНАВАТИ російські паспорти, видані українцям на окупованому Донбасі. Danke für die Solidarität @AuswaertigesAmt pic.twitter.com/O9nGehILss— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 10. října 2019
«Зрада отменяется: руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе», - написал он в Twitter.
Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России, написала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.
МИД страны опровергло эту информацию.
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