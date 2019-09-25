Министерство иностранных дел Германии опровергло сообщение немецкой газеты Bild о том, что немецкое правительство не видит различий между обычными паспортами граждан России и теми, которые, согласно указу президента РФ Владимира Путина, выдают с апреля этого года жителям подконтрольных пророссийским сепаратистам территорий украинского Донбасса.

Как сообщает DW со ссылкой на ответ немецкого дипломатического ведомства, там не знают ни одного случая, когда владельцы подобных паспортов получили бы визы. В МИД страны напомнили, что в то же время жители территорий, подконтрольных сепаратистам, могут обратиться за украинским паспортом и въехать на территорию Германии без визы.

«Германия ведет переговоры на уровне ЕС о том, как вести себя с паспортами, выданными на востоке Украины. Технические детали такой схемы еще предстоит уточнить», - отметили в МИД ФРГ.

В немецком дипломатическом ведомстве напомнили, что позиция официального Берлина по этому вопросу полностью соответствует заявлению, принятому на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019. В нем было сказано: «ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных с нарушением Минских соглашений».

В то же время в МИД ФРГ напомнили, что Германия вместе со своими партнерами по Евросоюзу безоговорочно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Германия осуждает декреты президента РФ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей. Они противоречат духу и целям Минских договоренностей и является нарушением суверенитета Украины, отметили в берлинском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России, написала, что Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.