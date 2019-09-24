Германия выдает визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в их новые российские паспорта.

Как сообщает Европейская правда, об этом написала немецкая газета Bild со ссылкой на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

Из ответа видно, что немецкое правительство не делает различия для обычных российских паспортов и тех, что российские власти раздают с апреля в оккупированных районах восточной Украины.

С апреля Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО, неизвестно.

В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

«Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!» – сказала Альт.

«Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установления мира в Украине», – добавила она.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.