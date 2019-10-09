Мэр Киева Виталий Кличко 7 октября подписал распоряжение о переутверждении проекта реконструкции Шулявского моста с увеличенной до 1,05 млрд грн сметной стоимостью работ. Копия документа есть в распоряжении «Наших денег».

Проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 и экспертного отчета от 14 августа 2019 о рассмотрении сметной части.

Распоряжением утверждена стоимость реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана (корректировки) в ценах по состоянию на 13 августа 2019. Общая смета составляет 1050 млн грн, из которых 716 млн выделено на строительные работы, а остальные на оборудование и другие расходы.

В распоряжении Кличко указано, что по состоянию на 1 августа уже были выполнены работы по реконструкции на 60 млн грн.

Это составляло примерно 10% подряда на реконструкцию 598,49 млн грн, который в июне 2018 получило ООО «Северно-украинский строительный альянс» из группы экс-нардепа Максима Микитася. По этому контракту по состоянию на сентябрь 2019 была перечислена подписка в размере 99,5%. После чего строительство моста полностью прекратилось, а Микитась заявил о выходе из строительного бизнеса.

На днях НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении по другой афере с квартирами для Нацгвардии, суд разрешил застройщику выйти из-под ареста под 5,5 млн грн залога.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции ранее составляла – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.