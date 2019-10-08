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Решение Печерского суда Киева о взятии под стражу Сергея Пашинского партия «Народный фронт» расценивает как политически мотивированное и такое, что не имеет ничего общего с реальным объективным правосудием.

«Это возвращение политического преследования и правосудия времен Януковича», - говорится в заявлении политсилы.

В партии напомнили, что уголовное дело против Пашинского было расследовано и закрыто.

«Однако вновь было открыто по политическим основаниям с целью преследования Пашинского за его участие в Революции достоинства и противодействия российской агрессии», - заявили в «Народном фронте».

Там уверены в том, что апелляционный суд должен отменить это решение.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому. 

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
ForUm

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