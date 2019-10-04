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Государственное бюро расследований не обращалось и не планирует обращаться за правовой помощью к Российской Федерации в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Эта информация, распространенная в сегодняшнем заявлении партии «Европейская Солидарность», не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

Как известно, следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможных неправомерных действий должностных лиц, занимавших или занимающих особо ответственное положение в органах государственной власти Украины при организации прохождения кораблей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины через Керченский пролив в ноябре 2018 года.

«С целью проведения качественного и объективного досудебного расследования проводится комплекс следственных действий в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины. Информация о состоянии досудебного расследования упомянутого производства разглашается исключительно официально от имени ГБР и способом, предусмотренным ст. 222 УПК. Распространение фейковой информации может помешать ходу и результатам досудебного расследования», - говорится в заявлении.

Кроме того, дезинформация общества по привлечению Государственным бюро расследований к своей работе Российской Федерации подрывает имидж ГБР и имеет целью дискредитировать работу нового правоохранительного органа.

В связи с этим в ГБР призвали политиков не распространять ложные факты и прекратить дискредитационную кампанию в отношении бюро.

Напомним, ранее сегодня пресс-служба «Европейской солидарности» сообщила, что известный российский адвокат Илья Новиков приобщается к защите пятого президента Петра Порошенко в ряде уголовных дел.

«Это решение было принято после того, как стало известно о намерении Государственного бюро расследований обратиться за правовой помощью... к стране-агрессору, в частности в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Как известно, это производство было начато по заявлению экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова», - сообщили в политсиле.

 
ForUm

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