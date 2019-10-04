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Новоизбранный состав Центральной избирательной комиссии сегодня, 4 октября, соберется на первое заседание.

Соответствующий анонс распространила пресс-служба ЦИК.

Первое заседание новоизбранного состава Центральной избирательной комиссии (пл. Леси Украинки, 1, 6-й этаж) состоится ориентировочно в 16:00.

На нем предполагается избрание председателя Комиссии, его заместителей и секретаря ЦИК.

Напомним, ранее сегодня, 4 октября, Верховная Рада Украины назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. 
ForUm

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