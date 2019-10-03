Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
В списке 17 кандидатур.
Напомним, ранее стало известно, что «Слуга народа» подала свой список из 18 кандидатов в персональный состав Центральной избирательной комиссии президенту еще 14 сентября.
13 сентября Верховная Рада приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время