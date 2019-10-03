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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление по новому составу Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

В списке 17 кандидатур.

Напомним, ранее стало известно, что «Слуга народа» подала свой список из 18 кандидатов в персональный состав Центральной избирательной комиссии президенту еще 14 сентября.

13 сентября Верховная Рада приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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