Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней.

Такое решение было сегодня принято в Октябрьском районном суде Полтавы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляет теруправление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве. Процессуальное руководство - прокуратура Полтавской области.

В настоящее время решается вопрос относительно квалификации действий другого участника драки - сына полицейского.

Напомним, 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.

После этого сотрудника полтавской полиции уволили.