также в разделеОбщество
ВАКС избрал меру пресечения для экс-нардепа Березкина 10
Изменен порядок пересечения линии разграничения на Донбассе 16
ФСБ сообщила о задержании на админгранице с Крымом украинца 13
«Днепровский меткомбинат» приостанавливает производство 28
Захватил урожай и покалечил фермера: обнародованы подробности скандала с экс-нардепом Кривохатько 42
ГПУ заменила прокуроров по делу Гандзюк 15
Уманские чиновники вымогали деньги у хасидов 64
Дмитрунь хвастается, что купил за полмиллиона должность прокуратура Киевской области 129
Аферистка Елизавета Павлова готовится «похоронить» новый фильм 99
САП просит арестовать Микитася с правом залога в 300 тысяч 84
Боевики пытались завербовать иностранца, учившегося в Донецке 35
В Польше задержали украинца, 14 лет находившегося в розыске за убийство 21
НАБУ сообщило о подозрении Микитасю 37
Этой весной в армию РФ призвали 3,4 тысячи крымчан 24
2 октября. Картина дня 28
ВСУ готовы к разведению в Золотом и Петровском 17
Рада одобрила создание Бюро финансовых расследований 82
В Украину идут дожди и похолодание 34

Бывшему сержанту полиции, который 29 сентября во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней.

Такое решение было сегодня принято в Октябрьском районном суде Полтавы, сообщили ForUm’у в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Досудебное расследование в данном уголовном производстве осуществляет теруправление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве. Процессуальное руководство - прокуратура Полтавской области.

В настоящее время решается вопрос относительно квалификации действий другого участника драки - сына полицейского.

Напомним, 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.

После этого сотрудника полтавской полиции уволили.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

осень
2691 грн.
12
Теги