В воскресенье, 29 сентября, в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.

Как сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области, предварительно известно, что конфликтная ситуация возникла между двумя нетрезвыми мужчинами и местной жительницей. За женщину вступился прохожий. В результате драки мужчина получил тяжелые телесные повреждения.

На помощь жене из дома вышел ее муж. С целью прекращения правонарушения он выстрелил вверх из устройства для отстрела резиновых пуль, которым владеет на законных основаниях.

Через несколько минут на место прибыла полиция. Лица фигурантов, которые спровоцировали конфликт, установлены.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств, открытых по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

В то же время, как сообщает «Украинская правда», руководитель ОО «Украинская академия лидерства» Роман Тичковский заявил о нападении на студента академии.

По его словам, «двое нетрезвых мужчин совершили серию нападений на прохожих» - сначала на подростков, потом на женщину, которую защитил ее муж.

Один из нападавших оказался сотрудником полиции по имени Василий Твердохлеб. Он ударил студента бейсбольной битой.

В подтверждение Тичковский показал выписку из Единого реестра досудебных расследований. В ней указано, что 45-летний Твердохлеб - сотрудник полиции - в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 17-летнему Максиму Кутняку.

Студента госпитализировали и обнаружили разрыв селезенки.

Руководитель полиции Полтавской области Андрей Замахин 30 сентября также сообщил о двух мужчинах в состоянии алкогольного опьянения, нанесших телесные повреждения нескольким гражданам.

Глава полиции отметил, что, по данным следствия, «одним из фигурантов конфликта является сотрудник батальона патрульной службы особого назначения «Полтава».

По его словам, материалы досудебного расследования направлены в территориальное управление Государственного бюро расследований.