Сотрудника полтавской полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с другим мужчиной напал на женщину и избил битой 17-летнего студента, уволили, сообщает пресс-служба областного главка.

Установлено, что один из участников конфликта - сотрулник батальона патрульной службы полиции особого назначения «Полтава». 45-летний мужчина пришел в батальон в 2014 году и в основном служил в зоне АТО и ООС.

В связи с тем, что одним из фигурантов уголовных производств является сержант полиции, материалы досудебного расследования по подследственности будут направлены в теруправление Государственного бюро расследований для проведения дальнейших процессуальных действий.

«Никакие заслуги не могут оправдать необоснованное избиение людей. За совершение любого правонарушения каждый должен отвечать по закону», - отметил начальник полиции Полтавщины Андрей Замахина.

По результатам служебного расследования, инициированного руководителем полиции области, согласно приказу Главного управления Национальной полиции в Полтавской области от 01.10.2019, сержант полиции уволен со службы в полиции.

«Мы категорически осуждаем такие действия со стороны любого, а тем более сотрудника правоохранительного органа! Попутно информирую, что мы всегда открыты к диалогу и призываю граждан немедленно сообщать нам о любых нарушениях со стороны правоохранителей. Реагирование будет мгновенное, объективное и законное», – подчеркнул Замахин.

Напомним, 29 сентября в Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции, напали на женщину и двух подростков: после удара бейсбольной битой у парня диагностировали разрыв селезенки.