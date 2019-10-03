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По результатам оперативного совещания в Генеральной прокуратуре о состоянии досудебного расследования уголовных производств относительно причинении тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, повлекших ее смерть, 30 сентября изменена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в указанных производствах, сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что сейчас новосозданной группой прокуроров обновлен план досудебного расследования по этим уголовным производствам. Досудебное расследование в них продолжается.

Напомним, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

Уголовное производство о нападении на Гандзюк до ноября 2018 расследовалось следователями Национальной полиции. Ими было сообщено о подозрении пяти соучастникам преступления.

В СБУ дело попало 6 ноября 2018. Было собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении Алексею Левину и Владиславу Мангеру, а также Игорю Павловскому в сокрытии этого преступления. Обвинительный акт по Павловскому уже рассматривается судом.

В мае текущего года Шевченковский районный суд Киева заочно арестовал криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в причастности к организации убийства. Как было установлено, Левин еще 19 августа 2018 выехал за границу.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.
ForUm

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