Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что «Укрзализныця» находится в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время правительство планирует дать оценку работе менеджмента компании.

Об этом он сказал во время брифинга в понедельник, сообщает Экономическая правда.

По его словам, железная дорога находится в крайне плохом состоянии. «Она очень изношена, у нас каждый день горит какой-то локомотив», - сказал он.

«Я не буду описывать масштабы трагедии, мы сейчас разбираемся с тем, что там происходит, но состояние ее критическое, все очень плохо. Это в том числе из-за тотальной коррупции, отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, в ручном режиме отправляют локомотивы в своих интересах», - заявил Гончарук.

«Мы изучаем внимательно вопрос о качестве работы этого менеджмента, я думаю, что в ближайшее время мы дадим этому соответствующую оценку», - добавил премьер.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем «Укрпочты» Игорем Смелянским.