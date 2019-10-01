Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает UA: Перший.
Отмечается, что встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.
Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».
Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
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