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Освобожденный из заключения в РФ украинский режиссер Олег Сенцов провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает UA: Перший.

Отмечается, что встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.
ForUm

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