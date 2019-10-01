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Служба безопасности Украины не закрывала и продолжает расследовать уголовное производство по факту покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

«Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство», - говорится в ответе.

Подозреваемых по делу нет.

Напомним, 2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.

Шокин собирается восстановиться в должности генпрокурора через Верховный суд. 
ForUm

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