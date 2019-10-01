Служба безопасности Украины не закрывала и продолжает расследовать уголовное производство по факту покушения на жизнь бывшего генерального прокурора Виктора Шокина.
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.
«Следователями органов безопасности расследуется уголовное производство», - говорится в ответе.
Подозреваемых по делу нет.
Напомним, 2 ноября 2015 года около 22:00 неизвестные обстреляли рабочий кабинет Шокина в Киеве. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту покушения на генерального прокурора.
Шокин собирается восстановиться в должности генпрокурора через Верховный суд.
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