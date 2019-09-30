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Бывший грузинский президент и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в ближайшие месяцы собирается приехать в Грузию.

В интервью телеканалу Mtavari Arkhi он сказал, что хорошо себя чувствует в Украине, но «теряю свою родину», сообщает «Новое Время».

По словам Саакашвили, после своего возвращения в Грузию он собирается заняться восстановлением государственности.

«Я создатель современной грузинской государственности, я патриот. Однажды я пересек украинскую границу, власти угрожали арестовать меня. Сегодня я не боюсь приехать в Грузию», — добавил он.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину и в тот же день прилетел в Киев.

 
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