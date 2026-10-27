Ніхто не уповноважував Стубба говорити з Путіним від імені Європи

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен розкритикувала ініціативу президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре провести телефонну розмову з кремлівським лідером Владіміром Путіним. Вона заявила, що не бачить ознак готовности Росії до миру з Європою, і закликала європейські країни діяти спільно.

Про це повідомляє данський суспільний мовник DR.

«Я дуже скептично ставлюся до цієї ініціативи Норвегії та Фінляндії. Вона не була узгоджена з жодним із нас», — заявила Фредеріксен, коментуючи телефонну розмову зі Владіміром Путіним.

За словами данської прем’єрки, немає жодних ознак того, що Росія прагне миру з Європою.

«Ані з огляду на гібридну війну, яка триває щодня, ані на Україну, де щодня здійснюються запеклі й агресивні атаки. Я вважаю, що нам потрібно зберігати єдність Європи, а не діяти поодинці», — наголосила вона.

Фредеріксен перебуває з візитом у Фінляндії, де 27–28 жовтня відбувається зустріч міністрів закордонних справ нордичних країн.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше пояснив, що він і норвезький прем’єр Йонас Гар Стьоре телефонували Путіну від імені своїх держав, а не всього Європейського Союзу.