В Олешках готують гуманітарну місію, режим тиші триватиме до 1 листопада

В окупованих Олешках на Херсонщині 27 жовтня о 04:00 розпочався режим припинення вогню, який має забезпечити проведення гуманітарної місії та евакуацію цивільного населення. За словами голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, режим тиші діятиме до 22:59 1 листопада. Домовленості досягли за посередництва першої леді США Меланії Трамп.

Арахамія назвав це припинення вогню найбільшою деескалацією з 2022 року. Він також заявив, що режим тиші охоплює найбільшу ділянку фронту на півдні України.

«Кожне подібне деескалаційне зусилля наближає довгоочікуваний мир в Україні», — додав народний депутат.

Речник 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ Павло Дрогаль повідомив у соцмережах, що станом на 09:00 російські війська дотримувалися режиму тиші, запровадженого для гуманітарної місії.

Про початок припинення вогню для евакуації цивільних раніше повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Міністерство оборони Росії також заявило про зупинення вогню на Херсонському напрямку з 04:00 27 жовтня у зв’язку з підготовкою гуманітарної операції в районі Олешок.

23 жовтня Білий дім повідомив, що Україна та Росія погодилися на припинення вогню в Олешках, щоб забезпечити доступ гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільних через визначений безпечний коридор. За даними американської сторони, домовленості досягли за посередництва Меланії Трамп.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов раніше оголосив про початок в Олешках важливої гуманітарної місії. За словами Лубінця, фактичний початок місії, зокрема доставку допомоги та забезпечення вільного виїзду для цивільних, запланували на 29 жовтня.

Олешки перебувають під російською окупацією з перших днів повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Місто розташоване на лівому березі Дніпра, приблизно за чотири кілометри від Херсона.

За повідомленнями місцевої влади, в Олешках склалася гуманітарна катастрофа. У місті немає електрики, газу та питної води, а жителі потерпають від нестачі їжі. Ситуацію погіршили наслідки підриву Каховської ГЕС. Виїзд із міста ускладнений, зокрема через заміновані дороги.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, в Олешках залишаються близько двох тисяч людей, серед яких майже 50 дітей. В ОВА стверджують, що російські війська перешкоджають доставці допомоги та виїзду цивільного населення. Попередні спроби міжнародних організацій домовитися з російською владою про евакуацію не дали результатів.