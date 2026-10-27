Українці сьогодні писатимуть радіодиктант: як долучитися

Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться сьогодні, 27 жовтня, у День української писемності та мови об 11:00. Долучитися до написання можна буде онлайн, через радіо та телебачення, а також у громадських просторах Києва. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Трансляцію радіодиктанту можна буде слухати на хвилях Українського Радіо та Радіо Культура, а також наживо дивитися на телеканалі Суспільне Культура. Крім того, долучитися можна через YouTube-канал Українського Радіо та застосунки suspilne.radio і «Дія».

Кияни можуть долучитися до спільного написання в громадських просторах Vcentri HUB. Для участі необхідно попередньо зареєструватися за телефонами:

Голосіївський район: вул. Велика Китаївська, 83; 093 549 69 85.

Дніпровський район: вул. Андрія Малишка; 068 826 38 24.

Оболонський район: Оболонський проспект, 22-А; 067 508 10 49.

Солом’янський район: вул. Волинська, 17/28; 068 815 46 33.

Шевченківський район: вул. Володимирська, 51-Б; 093 389 44 57.

Як надіслати текст на перевірку

Готовий диктант можна надіслати поштою за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Дата на поштовому штемпелі має бути не пізніше 28 жовтня.

Також до 11:00 29 жовтня можна надіслати скан або фотографію рукописного тексту на електронну адресу rd@suspilne.media.

Оригінальний текст диктанту оприлюднять 29 жовтня об 11:00 на платформах Суспільного.

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