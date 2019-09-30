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Комитет избирателей проанализировал участие народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в сентябре.

Среди фракций и групп ВРУ чаще всего принимали участие в голосованиях (нажимали «за», «против» или «воздержался») депутаты «Слуги народа», сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов СН.

Однако во фракции «Слуги народа» есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и более голосований.

В частности, Александр Дубинский принял участие лишь в 35% голосований парламента,  Дмитрий Гурин - 35%, Эдуард Прощук - в 52%, Юрий Заславский - в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк - 60%, Александр Ткаченко - 61%, Ирина Верещук - 66%, Анна Бондарь - 67%, Михаил Радуцкий - 67%, Николай Галушко - 67%, Олег Дунда - 68%, Анастасия Красносельская - 69%, Давид Арахамия - 70%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировки.

Что касается других фракций, то их показатели участия в голосованиях: «Голос» - в среднем голосовало 79% депутатов, «Европейская солидарность» - 71%, «Батькивщина» - 48%, группа «За будущее »- 46%.

Чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты «Оппозиционной платформы - За жизнь» (в среднем голосовали 25% депутатов).

Всего в сентябре было проведено 373 голосования.
ForUm

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