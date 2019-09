Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Дании Йеппе Кофодом строительство российского газопровода «Северный поток-2».

«Обсудили с моим датским коллегой наши позиции по «Северному потоку-2 ». Счастлив, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Спасибо Дании за постоянную поддержку», - написал министр в Twitter.

Discussed with my Danish colleague @JeppeKofod our positions regarding #NordStream2. Happy that we both observe same risks and challenges. Thanked Denmark for continued support. pic.twitter.com/4bNpP2qK0R