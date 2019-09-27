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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обсудил с главой МИД Дании Йеппе Кофодом строительство российского газопровода «Северный поток-2».

«Обсудили с моим датским коллегой наши позиции по «Северному потоку-2 ». Счастлив, что мы оба видим одинаковые риски и вызовы. Спасибо Дании за постоянную поддержку», - написал министр в Twitter.

 


 

 

Как сообщал ForUmГерманияФинляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Требования Дании могут отложить «Северный поток-2» на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.Страна решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.

В июне компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявкуна прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании. 

 
ForUm

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