Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

«Газпром получил очередной отказ в Дании по маршруту «Северного потока-2». Это, конечно же, проект не убивает. Пока что. Тем не менее, надо снова искать новый путь. А Балтийское море не такое уж и большое, и желающих что-то проложить или закопать хватает», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.