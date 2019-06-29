Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода «Северный поток-2» через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании, сообщает DW.

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warning), компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, «поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения».

Речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее, принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова, соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2 и продолжает обрабатывать две альтернативные заявки. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода.