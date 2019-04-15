Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства магистрального газопровода «Северный поток 2», спустя более двух лет с момента подачи первой заявки на получение разрешения на строительство в водах Дании подала заявку по третьему варианту маршрута газопровода, говорится в сообщении проектной компании. Об этом сообщает Интерфакс.

«Третья заявка, включающая оценку воздействия на окружающую среду, касается маршрута в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании в водах южнее острова Борнхольм. Заявка подается в соответствии с решением Датского энергетического агентства (ДЭА) от 26 марта 2019 года. Данная территория в ИЭЗ ранее являлась спорной между Данией и Польшей и поэтому не была доступна для разработки каких-либо проектов. Договоренность между двумя странами теперь достигнута, но еще не ратифицирована Польшей», - пояснила компания.

На рассмотрении в ДЭА уже находятся две заявки от компании Nord Stream 2. В апреле 2017 года на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе планирования успешно работающего газопровода «Северный поток», Nord Stream 2 подала первую заявку на базовый маршрут, пересекающий территориальные воды Дании к югу от острова Борнхольм.

1 января 2018 года вступила в силу поправка к закону о континентальном шельфе Дании, имеющая ретроспективное действие только для проекта «Северный поток 2». Новый закон дал МИД Дании право налагать вето на инфраструктурные проекты в территориальных водах Дании по политическим соображениям. Решение от министерства иностранных дел ожидается уже в течение 16 месяцев. Nord Stream 2 до сих пор не получила никакого ответа.

В августе 2018 года после восьми месяцев ожидания ответа министерства иностранных дел и без каких-либо временных рамок его получения компания Nord Stream 2 была вынуждена подать заявку по альтернативному маршруту через ИЭЗ Дании к северо-западу от Борнхольма вне датских территориальных вод.

«Процессы получения разрешений по обеим заявкам, включавшие национальные и международные консультации с общественностью, экспертами и компетентными органами (так называемую процедуру Эспоо), показали, что оба маршрута соответствуют техническим и экологическим требованиям, и разрешение может быть выдано по любому из них», - отмечается в сообщении.

Как сообщал ForUm, Германия, Финляндия и Швеция уже предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.

Дания решила увязать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с гарантиями России на продолжение транзита газа в Европу через Украину.

Тогда в компании-операторе проекта Nord Stream-2 AG заявили, что разработали маршрут газопровода в обход Дании без удорожания для проекта.

В конце марта глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил об отказе Дании согласовать маршрут газопровода «Северный поток-2».