Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани связывался с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Об этом говорится в тексте рассекреченной жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, сообщает «Украинская правда».

«Независимые друг от друга несколько американских чиновников сказали мне, что господин Джулиани частно обращался ко многим другим советникам Зеленского, включая руководителя Офиса президента Андрея Богдана и исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова», - говорится в жалобе.

Жалобщик ссылается на доклад по организованной преступности и коррупции (OCCRP) от 22 июля, согласно которому два сотрудника Джулиани выехали в Киев в мае 2019 и встретились с Бакановым и советником Зеленского Сергеем Шефиром.

В то же время жалобщик заявляет, что ему не известно, состоялись ли какие-то конкретные встречи.

«Я не знаю, встречались ли эти чиновники, говорили ли с господином Джулиани, но мне несколько официальных лиц США сказали, что господин Ермак (помощник Зеленского Андрей Ермак. - Ред.) и господин Баканов намеревались поехать в Вашингтон в середине августа», - сказано в тексте.

Жалобщик также приводит информацию о встрече в августе в Мадриде Джулиани и Ермака, о которой уже писали американские СМИ.

Как сообщал ForUm, 24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.