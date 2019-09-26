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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об отсутствии военной угрозы для Украины со стороны своей страны.

Об этом президент страны сказал на встрече с представителями украинских СМИ, сообщает БЕЛТА.

Журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда белорусские военные в рамках совместных действий с Россией придут с оружием на территорию Украины.

«Белорусские военные могут оказаться на Донбассе, только когда я приму такое решение. Я главнокомандующий Вооруженными силами Беларуси. У нас абсолютно мобильная, вооруженная, приспособленная к современному бою армия. И что самое важное - дисциплинированная. Там не может быть каких-то шараханий. Они могут появиться там только тогда, когда им будет приказано главнокомандующим», - подчеркнул Лукашенко.

Он также уточнил: «Что касается участия в боевых действиях и чтобы вы от нас гробы получали - я тогда не президент Беларуси. Не ждите от нас пакостей».

Также Лукашенко пояснил, что Беларусь «закрывала» границу с Украиной от оружия, а не от людей. «Никогда у ваших порядочных людей не будет проблем с пересечением белорусской границы», - заверил он.

Лукашенко пояснил, что граница «закрывается» от преступников и поставок оружия с украинской территории.

По его словам, были случаи, когда в Беларуси совершались преступления с использованием такого оружия.

Ранее в четверг президент Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев на Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы, если на то будет согласие сторон конфликта.
ForUm

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