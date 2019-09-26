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Судья Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко прогнозирует «небольшой коллапс» в ВАКС с рассмотрением дел из-за отсутствия процедуры их передачи от других судов. Об этом Михайленко сообщила в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Она отметила, что на сегодняшний день суд рассматривает около 20 дел, поступивших с начала его работы (5 сентября) и до внесения парламентом изменений в закон о Высшем антикоррсуде, которыми существенно сужена подсудность дел, которые должен рассматривать ВАКС (18 сентября).

«Среди дел, которые находились в судах общей юрисдикции и готовились к передаче нам, очень старые дела. По многим из них досудебное следствие осуществлялось, еще когда САП и НАБУ не было, есть такие дела, которые расследуются по старому Уголовному процессуальному кодексу (т.е. расследование этих дел началось еще до ноября 2012 года, когда вступил в силу новый УПК. – Ред.), но такие дела не подсудны Высшему антикоррсуду. Поэтому возможно будет небольшой коллапс с делами, поскольку процедуры передачи дел от общих судов к нам нет: некоторые суды передают напрямую с сопроводительным письмом, а некоторые - через соответствующее решение», - сказала Михайленко.

Также она добавила, что спорные с точки зрения подсудности дела Высший антикоррупционный суд передает в своую Апелляционную палату, которая определяет, подсудно оно ВАС, или - другому суду. В то же время Михайленко отметила, что пока трудно сказать, сколько дел Высший антикоррсуд вынужден будет передать в другие суды, поскольку еще не все полученные дела проработаны Апелляционной палатой.

Напомним, 5 сентября в Украине начал работу Высший антикоррупционный суд.

18 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1025, согласно которому Высшему антикоррупционному суду будут передавать дела, которые расследовали НАБУ и САП.
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