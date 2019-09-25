На Закарпатье задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции, сообщает пресс-служба полиции.

Утром 11 июля 2019 в Ужгороде был обстрелян легковой автомобиль, на котором передвигался начальник Управления защиты экономики в Закарпатской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Полковник полиции чудом не пострадал.

Было начато уголовное производство, которое впоследствии передано в Главное следственное управление НПУ, под процессуальное руководство Генеральной прокуратуры Украины. Преступление квалифицировано по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Проведя ряд мероприятий, было установлено немало свидетелей и очевидцев происшествия, которые видели подозрительных лиц утром 11 июля, видели непосредственно самого киллера и описали его путь передвижения к моменту преступления и после. Также были задействованы кинологи и водолазы ГосЧС.

На дне реки Уж нашли орудие преступления – пистолет-пулемет «Скорпион» калибра 7,65 мм с маркировкой. Кроме того, на берегу реки были найдены и предметы одежды, которые выбросил злоумышленник во время ухода. Оперативные мероприятия отработки вывели правоохранителей на преступную группу, которая действовала в регионе.

Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой на самом деле выполняли заказные грязные дела.

«Благодаря принципиальной позиции процессуального руководства ГПУ, кропотливой работе сотрудников ДСБ, ДЗЭ и следственных ГСУ, несмотря на ощутимое давление со стороны чиновников, сопротивление и саботаж местных правоохранительных структур, были установлены обстоятельства преступления и все причастные к нему лица», - говорится в сообщении.

Мотив преступления связан с прекращением так называемых «сеток», которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты путем подкупа избирателей.

Собрав достаточно доказательств, силами бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, бойцов КОРД и полка полиции особого назначения в Ужгороде задержали 38-летнего организатора и 25-летнего исполнителя покушения на убийство полицейского.

Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружено и изъято средства, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехнику, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. В настоящее время задержанных уже доставили в Киев, им объявлено подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям.

Как сообщал ForUm, в сторону начальника управления защиты экономики Закарпатья Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Андрея Иванкива было осуществлено пять выстрелов.