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Четырехмесячный сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи впервые появился на публике в рамках турне по странам Африки. Об этом сообщает BBC.

Герцог и герцогиня Сассексские представили своего сына известному борцу против апартеида архиепископу Десмонду Туту.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. О том, что супруги ждут появления первенца, стало известно в середине осени. По традиции пол будущего малыша раскрывать не стали.  

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, родила мальчика 6 мая.

Новорожденный стал 8 правнуком Королевы Елизаветы II, он седьмой в очереди на престол.
ForUm

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