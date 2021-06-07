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Принц Гарри и герцогиня Сассекская объявили о появлении на свет своего второго ребенка.

Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась в 11:40 в пятницу 4 июня в больнице в Санта-Барбаре, в Калифорнии. Ее вес составил 3200 граммов.

В заявлении семьи говорится, что и мать и девочка чувствуют себя хорошо и младенец уже обживается в семейном доме, сообщает ВВС.

Второго ребенка принца и герцогини Сассекской решили назвать Лилибет в честь домашнего имени королевы Елизаветы II, прабабушки новорожденной.

Лилибет - семейное прозвище королевы - было придумано, когда тогдашняя принцесса Элизабет была совсем маленькой и не могла правильно произносить свое имя.

Ее дед, король Георг V, ласково называл ее Лилибет, подражая ее собственным попыткам произнести ее имя. Вскоре это прижилось, и с тех пор она стала Лилибет для своей семьи.

Покойный муж королевы, герцог Эдинбургский, также называл ее по домашнему прозвищу и писал своей теще после их свадьбы: «Лилибет - единственная вещь в мире, которая для меня абсолютно реальна».

Второе имя Лилибет, Диана, было выбрано в честь ее «любимой покойной бабушки», принцессы Уэльской, говорится в заявлении.

У двоюродной сестры Лили, принцессы Шарлотты, дочери герцога и герцогини Кембриджских, в имени также есть Елизавета и Диана.

Лили – 11-й правнучка королевы и восьмая в очереди на престол.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года: церемония прошла в Виндзорском замке. У пары уже есть один ребенок - Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года.

Меган, не посчитавшись с королевскими традициями, рожала его в частной клинике Портленд, а не в традиционном частном отделении клиники Сент-Мэри, и отказалась, как было принято в семье, позировать с младенцем на руках сразу после выписки.

С апреля прошлого года принц Гарри и его супруга Меган официально прекратили исполнять королевские обязанности.

Они не могут больше пользоваться своими королевскими титулами, то есть к ним более не должны обращаться «Ваше королевское высочество».

При этом они остались герцогом и герцогиней Сассекскими, а Гарри сохранил титул принца, который достался ему при рождении.

 
ForUm

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