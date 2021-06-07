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Королева Великобритании Елизавета II поздравила с рождением дочери Дианы Лилибет своего внука, принца Гарри, и его супругу Меган Маркл. Поздравление появилось в воскресенье вечером в соцсетях Букингемского дворца.

«Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский (Чарльз – ред.) и герцогиня Корнуоллская (Камилла – ред.), а также герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и Кейт – ред.) очень рады этой новости», - говорится в инстаграме королевской семьи.

 

 

Там отмечается, что Елизавета II стала прабабушкой в 11-й раз.

В воскресенье вечером принц Гарри и Меган Маркл сообщили, что в пятницу, 4 июня, у них в Лос-Анджелесе родилась дочь. Девочку назвали Диана Лилибет: имя Диана малышка получила в честь матери принца Гарри и его брата принца Уильяма, а Лилибет - это домашнее прозвище Елизаветы II.

Первенцем пары стал сын Арчи. Он родился 6 мая 2019 года.
ForUm

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