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Принц Гарри через суд добивается пересмотра решения британского министерства внутренних дел, отказавшего ему в полицейской охране во время пребывания в Великобритании. Лишившийся королевских привилегий принц подчеркивает, что намерен оплачивать работу полиции из своего кармана, пишет ВВС.

Проживающий в США герцог Сассекский хочет навестить родину вместе с семьей и пытается таким образом обеспечить безопасность жены и детей.

«Великобритания всегда будет домом для принца Гарри и страной, в которой, как он надеется, его жена и дети будут в безопасности. Отсутствие защиты со стороны полиции сопряжено со слишком большим личным риском», - говорится в заявлении представителя принца.

Внук Елизаветы II лишился полицейской охраны, которая финансировалась за счет налогоплательщиков, когда отказался от королевских обязанностей в 2020 году и покинул страну.

Дочери Гарри и Меган Лилибет сейчас семь месяцев, и ей только предстоит впервые встретиться со своей прабабушкой-королевой и другими членами семьи Виндзоров.

Герцог настаивает, что частная компания, охраняющая его за пределами Британии, не сможет полностью заменить местную полицию, у которой есть доступ к оперативной информации и необходимые юридические полномочия.

«Принц Гарри унаследовал угрозу своей безопасности с момента рождения и на всю жизнь, - говорится в заявлении. - Он остается шестым в очереди на престол, дважды нес боевую службу в Афганистане, а в последние годы его семья дважды подвергалась угрозам от неонацистов и экстремистов, подробности которых хорошо задокументированы».

Принц предложил оплатить расходы полиции на охрану еще в январе 2020 года в Сандригеме, когда с королевой велись переговоры о будущей роли герцогов Сассекских. Однако предложение было отклонено.

Вскоре после этого Гарри и Меган сообщили, что приняли «финансируемые частным образом меры безопасности» для переезда в Америку, после того как Дональд Трамп, находившийся тогда на посту президента США, объявил, что государство не будет оплачивать их телохранителей.
ForUm

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