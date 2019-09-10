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Через три недели – с 1 октября 2019 – монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

С тех пор их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

• в течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 включительно – во всех отделениях украинских банков;

• в течение трех лет с даты изъятия их из обращения - до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот и постепенно их становиться все меньше.
ForUm

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