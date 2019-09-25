Правозащитную деятельность должны вести люди, имеющие юридическое образование и постоянную практику.

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Об этом заявил священник Херсонской епархии протоиерей Геннадий Шкиль, высказывая подчеркнуто субьективное мнение на своем сайте, где он комментирует открытое письмо 182 священнослужителей, которые выступили в защиту активистов, арестованных и осужденных по делу о "массовых беспорядках" 27 июля в Москве.

"Без благословения епископа не стоит влезать священнику в сферы, которые не касаются непосредственно его служения. Ведь епископ печется о благе управляемой им епархии, а неосторожные шаги его клириков могут усугубить не только положение самого епископа, но и поставить под удар всю епархию.

Вторым уроком от настоятеля, на всю дальнейшую жизнь впечатавшимся в мое сознание, была его фраза: «Если Вы хотели выступить на телевидении, то нужно было снять свою рясу и идти, как рядовой гражданин, а не как священник, потому что Ваше появление в священнических одеждах, настраивает зрителей на то, что Вы высказываете мнение Церкви»", - отметил священник.

Возвращаясь к письму, протоиерей Геннадий Шкиль отметил, что "виновность или невиновность человека должен установить суд". "Они же в своем письме указывают, что те, на чью защиту они выступили, невиновны… А у скольких из вас, отцы, имеется юридическое образование? Имели вы доступ к материалам следствия? Откуда у вас такая убежденность?", - пишет священник.

При этом он подчеркивает, что инициаторы письма нарушили каноны, а именно 11 правило Антиохийского собора, которое "определяет не только отлучать, но и извергать епископов, или клириков, отходящих к царю без грамот местного епископа и наипаче митрополита, как утруждающих царский слух вопреки церковным установлениям".

*** Священники Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церви и стран Европы выступили в защиту активистов, арестованных и осужденных по делу о «массовых беспорядках» 27 июля в Москве. Открытое письмо подписали 182 священнослужителя.

В письме подписанты попросили о пересмотре приговоров осуждённых активистов. Авторы отметили, что активистам выносят гораздо более жесткие приговоры, чем обвиняемым в более тяжелых преступлениях и надеются, что с фигурантов будут сняты обвинения.