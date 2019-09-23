Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук, который ночью стал участником драки, говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя. Об этом он сообщил «Украинской правде»

«Роман Чухалов был нанят горисполкомом. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку. Пришли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривен в час ему дополнительно в руки не дадут. Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели», - рассказал Рищук.

В ответ на вопрос, бил ли он Чухалова, Рищук заявил: «Я упал, мне очки искали полчаса после этого».

Ночной инцидент депутат считает провокацией и говорит, что если бы он действительно побил Чухалова, «все было бы снято на видео». Также Рищук сообщил, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

Напомним, депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов сообщил, что в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике дня села Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Полиция начала уголовное производство по факту драки.