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Полиция начала уголовное производство по факту драки с участием заместителя главы Херсонской ОГА, депутат областного совета от БПП Евгений Рищук, которого связывают с делом об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

«Вчера, 22 сентября, около 23:30 в «Единый центр 102» полиции Херсонщины позвонил 37-летний житель города Олешки. Он сообщил, что во время празднования дня села Правые Саги в местном доме культуры его ударил в лицо 42-летний мужчина», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что по данному факту Олешковским отделением полиции открытое уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, депутат Днепровского райсовета Херсона Александр Власов сообщил, что в селе Правые Саги Олешковского района Херсонской области на празднике дня села Рищук избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

 
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