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Подконтрольным России главой Крыма снова избран Сергей Аксенов. За это решение проголосовали 74 депутата парламента аннексированного полуострова, сообщает Крым.Реалии.

Кандидат от Коммунистической партии России Сергей Богатыренко получил пять голосов, представитель Либерально-демократической партии России Павел Шперов – 10.

Все кандидатуры на рассмотрение крымского парламента внес президент России Владимир Путин.

Аксенов избран на новый пятилетний срок.

Спикером крымского парламента вновь стал Владимир Константинов.

Напомним, ЕС не признает проведение российскими властями «местных выборов» в аннексированном Крыму. 

8 сентября на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный «Государственный совет Республики Крым» и «местные советы».

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.
ForUm

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