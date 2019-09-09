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ЕС не признает проведение российскими властями «местных выборов» в аннексированном Крыму. Об этом говориться в заявлении пресс-секретаря ЕС, сообщает 112 Украина

«Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Любой избранный на крымском полуострове, утверждающий, что «представляет» население Крыма и Севастополя, не будет признан представителем тех территорий, которые являются украинскими», - говорится в заявлении.

Напомним, 8 сентября на территории временно оккупированного полуострова были незаконно проведены выборы депутатов в оккупационный «Государственный совет Республики Крым» и «местные советы».

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением РФ на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией.
ForUm

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