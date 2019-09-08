Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с проведением РФ 8 сентября на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь так называемых «местных выборов» в незаконные институты, образованные российской оккупационной администрацией, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

В министерстве напомнили, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Одним из ключевых обязанностей государства-оккупанта является соблюдение национального законодательства государства-суверена, то есть Украины.

В МИД подчеркнули, что так называемые «местные выборы» являются грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, а также основополагающих норм и принципов международного права, в том числе Устава ООН, Женевской Конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года, Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года, «Состояние с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)» 2016-2018, а также ряда международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.

«Результаты этого незаконного голосования являются юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины», – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что новые нарушение международного права со стороны РФ свидетельствуют о необходимости не только продолжения, но и усиления международного политического и экономического давления на РФ с целью восстановления территориальной целостности Украины, в том числе в виде ограничительных мер, связанных с оккупацией Крыма. «Любые шаги, направленные на ослабление санкционного давления, так называемая «нормализация и налаживание диалога» вроде безусловного восстановления работы РФ в ПАСЕ, только утверждает государство-оккупант в его безнаказанности и поощряет к новым правонарушениям», – подчеркнули в ведомстве.

МИД Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых «местных выборов» во временно оккупированном Крыму, не допускать контактов на национальном и региональном уровнях с незаконными институтами российской оккупационной администрации и ее представителями, а также усилить усилия с целью прекращения оккупации Крыма.

Напомним, в РФ 8 сентября проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.