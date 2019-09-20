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Пятный президент Петр Порошенко проигнорировал допрос в Госбюро расследований, который был назначен на 18 сентября.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР.

«Нет, его не было», - сказал представитель ведомства.

Причины неявки он не уточнил. Следующая дата допроса Порошенко 27 сентября.

Напомним, 18 сентября Порошенко также не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Всего ГБР расследует 13 уголовных производств о возможных правонарушениях со стороны представителей прошлой власти, в том числе и Петра Порошенко.

Государственное бюро расследований планирует провести следующие допросы экс-президента Украины Петра Порошенко 27 сентября и 3 октября.

 
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