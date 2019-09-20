Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Дональда Трампа на президента Зеленского, связанного с требованием открыть в Украине расследование против семьи Джо Байдена.

Слушания проводились в четверг с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США, сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post.

«В четверг генеральный инспектор (разведывательного сообщества) давал показания за закрытыми дверями перед членами Комитета по вопросам разведки Палаты представителей относительно поданной жалобы», - отмечает издание.

Законодатели расспрашивали Аткинсона в течение трех часов, но он «неоднократно уклонялся от обсуждения с членами (Палаты представителей. – Ред.) содержания жалобы, заявив, что не уполномочен этого делать.

Как прокомментировал закрытые слушания источник газеты, Аткинсон был «ужасно осторожным в выборе выражений и не соглашался с формулировками, которые требовали раскрыть содержание жалобы.

После заседания председатель комитета конгрессмен Адам Шифф предупредил о юридических последствиях, если представители разведки не поделятся информацией о поданной жалобе. Законодатель назвал «беспрецедентным» отказ директора национальной разведки предоставить документ Конгресса и отметил, что Министерство юстиции Трампа, очевидно, сыграло свою роль в этом решении.

Позже Шифф заявил: «Мы не можем получить ответ на вопрос, связан ли Белый дом с препятствием в предоставлении этой информации Конгресса. Мы настроены сделать все возможное, чтобы определить, в чем заключается эта насущная проблема, убедиться, что национальная безопасность находится под защитой».

При этом законодатель подчеркнул, что кто-то «пытается манипулировать системой», чтобы помешать Конгрессу получить информацию об этом деле. В связи с этим Шифф пригрозил судебными действиями, если директор разведки не поделится документом, в котором изложена жалоба.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.