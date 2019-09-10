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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект «О внесении изменения в Закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде (относительно начала работы суда)» (№1025), согласно которому ВАСУ должен рассматривать дела, которые были в подследственности НАБУ и САП.

За соответствующий законопроект проголосовали 345 нардепов, сообщается на сайте парламента.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский отметил, что законопроектом предлагается внести изменения в «Заключительные и переходные положения «Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде», согласно которым данный суд сейчас принимает в свою работу уголовные производства, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось НАБУ и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами СА и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда. Остальные дела, отнесенные к подсудности Высшего антикоррупционного суда, он принимает при условии, что сведения о них внесены в Единый реестр досудебных расследований с даты начала работы этого суда.

С содокладом выступила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, которая сообщила, что комитет рекомендует принять проект закона за основу и в целом, с учетом ряда предложений.
ForUm

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