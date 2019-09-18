Прокуратура Днепропетровской области оспаривает решение Октябрьского районного суда Днипра, которым для бывшего председателя Днепропетровской ОГА и бывшего председателя Агентства госимущества (двум экс-нардепам) избрана мера пресечения в виде личного поручительства. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей», - говорится в сообщении.

Напомним, бывшему председателю Днепропетровской ОГА Александру Вилкулу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Так, чиновник, нарушив требования действующего законодательства, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение с сельскохозяйственных земель на земли промышленности, в результате чего около 2000 пайщиков нанесен ущерб на сумму свыше 12 млн грн, а государству – на сумму почти полмиллиона гривен.

Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности ООО «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с «пашни» на «другие коммерческие нужды» является незаконным. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства на сумму более 5 млн грн.

Бывший председатель Агентства госимущества также подозревается в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч.2 ст.364 УК Украины). Следствием установлено, что последний совершил незаконные действия, в результате которых стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м. Так, чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконной приватизации и отчуждения, вызвав убытки более чем 16 млн грн.