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Сотрудники Территориального управления ГБР Полтавы осуществляют досудебное расследование по факту смерти солдата срочной службы одной из воинских частей Днепропетровской области.

Как сообщила пресс-служба бюро, солдата в бессознательном состоянии с черепно-мозговой травмой обнаружили возле казармы 31 октября 2021 года. Он был госпитализирован в больницу, где скончался 1 ноября.

Следователи ГБР выехали в воинскую часть для выяснения всех обстоятельств трагедии и проведения необходимых следственных действий.

Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 121 УК Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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