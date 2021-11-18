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На Днепропетровщине полицейские задержали мужчину за избиение ребенка до смерти, сообщила пресс-служба полиции.   

16 ноября в 9:27 поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из поселков Синельниковского района медработники обнаружили тело девочки.

Согласно врачебному свидетельству смерть девочки наступила в результате избиения. 

Многочисленные телесные повреждения нанес четырехлетней девочке ее отец. Через неделю от полученных травм ребенок скончался.

За совершение преступления в порядке ст. 208 УПК Украины полицейские задержали отца ребенка. По данному факту следователем осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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