На Днепропетровщине полицейские задержали мужчину за избиение ребенка до смерти, сообщила пресс-служба полиции.
16 ноября в 9:27 поступило сообщение от фельдшера бригады скорой медицинской помощи, что в одном из поселков Синельниковского района медработники обнаружили тело девочки.
Согласно врачебному свидетельству смерть девочки наступила в результате избиения.
Многочисленные телесные повреждения нанес четырехлетней девочке ее отец. Через неделю от полученных травм ребенок скончался.
За совершение преступления в порядке ст. 208 УПК Украины полицейские задержали отца ребенка. По данному факту следователем осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по квалификации, предусмотренной ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины.
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