По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для ускорения «паспортизации» населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ГУР, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.

«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.