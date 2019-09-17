также в разделеОбщество
США и ЕС отреагировали на поджог дома Гонтаревой 10
Верланов предложил хамам из Налоговой подать в отставку 12
Зеленский поручил Баканову расследовать пожар в доме Гонтаревой 16
Полиция не исключает, что Гонтарева сама заказала поджог дома 31
Портнов сообщил об аресте «Кузни на Рыбальском» 31
Вилкула и Колесникова отпустили на поруки 29
В НБУ назвали атаки на Гонтареву попыткой запугать реформаторов 43
Полиция задержала подозреваемых в громком убийстве бизнесмена 18
Пристайко: Формула обмена «всех на всех» – нежизнеспособна 36
Facebook обезвредил в Украине «фабрику троллей» 43
Гонтарева: Не вижу, чем мне поможет статус беженца в Великобритании 50
Коломойский о поджоге дома Гонтаревой: Теперь ее не выдадут 86
Пукач подал кассацию на пожизненный приговор 26
Денисова рассказала, как Зеленский смог договориться с Путиным об обмене 56
Зеленский ожидает скорейшего раскрытия пожара в доме Гонтаревой 68
Аваков: Поджог дома Гонтаревой - недопустимое проявление криминального давления 92
Суд вернул должности двоим люстрированным прокурорам 20
16 сентября. Картина дня 24

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование ВС РФ принимает меры для ускорения «паспортизации» населения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях путем изменения порядка прохождения военной службы в составе 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ГУР, с 1 октября в подразделениях российско-оккупационных войск будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство в установленном порядке.

«Увеличением количества российских граждан на временно оккупированной территории за счет местных жителей Россия пытается усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Кроме того, таким образом РФ планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения ее согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений и сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1138 грн.
22
Теги