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Посольство Украины призывает власти Чехии осудить поездку группы граждан страны в аннексированный Крым. Соответствующее заявление опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Отмечается, что участники группы якобы обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос о налаживании поездок туристических групп из Чехии в оккупированный Крым, что было бы прямым нарушением режима санкций ЕС.

По имеющейся информации, в составе группы нарушителей украинского законодательства были и лица из числа руководства так называемого «всемирного совета подкарпатских русинов, с которыми недавно встретился президент Чешской Республики».

«К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине», - подчеркнули в посольстве.

Украина ожидает, что действия указанных лиц получат осуждение со стороны соответствующих чешских органов и чешской общественности.
ForUm

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